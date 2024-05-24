Расчет «Искандера» ударил по командному пункту ВСУ в зоне спецоперации

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» из состава группировки войск «Запад» нанес удар по командному пункту противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Также, как отметили в российском оборонном ведомстве, был нанесен удар и по скоплению украинской военной техники.

Среди особенностей «Искандера» была отмечена и высокая проходимость пусковой установки - многотонный тягач легко идет практически по любой местности. Это позволяет не только быстро развернуться для пуска, но и покинуть позицию после него, чтобы уйти от ответного удара противника.

МО РФ заявило, что время суток, в которое наносится удар, не влияет на точность применения вооружения - боевая работа ведется круглосуточно и в любую погоду. Капризы природы противника от «Искандера» не спасают.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» разгромили украинский опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.