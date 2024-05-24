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Расчет «Искандера» ударил по командному пункту ВСУ в зоне спецоперации

Ракетные дивизионы комплексов «Искандер» несут боевое дежурство круглосуточно - для расчетов нет принципиальной разницы, проводить пуск в дневное или же в ночное время.
2024-05-24 11:29:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» из состава группировки войск «Запад» нанес удар по командному пункту противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Также, как отметили в российском оборонном ведомстве, был нанесен удар и по скоплению украинской военной техники. 

Среди особенностей «Искандера» была отмечена и высокая проходимость пусковой установки - многотонный тягач легко идет практически по любой местности. Это позволяет не только быстро развернуться для пуска, но и покинуть позицию после него, чтобы уйти от ответного удара противника. 

МО РФ заявило, что время суток, в которое наносится удар, не влияет на точность применения вооружения - боевая работа ведется круглосуточно и в любую погоду. Капризы природы противника от «Искандера» не спасают. 

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Север» разгромили украинский опорный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Искандер #удары #командный пункт #СВО
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