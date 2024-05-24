Российские бойцы развернули Знамя Победы в Клещеевке

Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллеристов «Южной» группировки войск в ходе боев за населенный пункт Клещеевка в ДНР.

На кадрах видно, как артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам ВСУ на окраинах и на территории самого села.

В оборонном ведомстве уточнили, что огонь велся в том числе высокоточными снарядами «Краснополь». Также на видео продемонстрирована работа операторов FPV-дронов, которые успешно уничтожают технику и живую силу противника.

На камеру также запечатлели момент, когда после окончания боя за населенный пункт разворачивания Государственного флага России и копии Знамени Победы.

Напомним, что 22 мая российские военнослужащие освободили село Клещеевка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.