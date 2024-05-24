МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские бойцы развернули Знамя Победы в Клещеевке

На опубликованных Минобороны РФ кадрах запечатлена работа военнослужащих по освобождению населенного пункта.
2024-05-24 10:58:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллеристов «Южной» группировки войск в ходе боев за населенный пункт Клещеевка в ДНР.

На кадрах видно, как артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам ВСУ на окраинах и на территории самого села.

В оборонном ведомстве уточнили, что огонь велся в том числе высокоточными снарядами «Краснополь». Также на видео продемонстрирована работа операторов FPV-дронов, которые успешно уничтожают технику и живую силу противника.

На камеру также запечатлели момент, когда после окончания боя за населенный пункт разворачивания Государственного флага России и копии Знамени Победы.

Напомним, что 22 мая российские военнослужащие освободили село Клещеевка в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #ДНР #потери ВСУ #СВО #освобождение Донбасса
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 