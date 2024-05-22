Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Клещеевка на территории Донецкой Народной Республики.

Честь освобождения Клещеевки принадлежит подразделениям «Южной» группировки войск - взять под контроль этот населенный пункт удалось в результате активных действий российских военных.

Также МО РФ сообщило о нанесении огневого поражения противнику в зоне ответственности группировки войск «Юг». Под наш огонь попала живая сила и военная техника 33-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Досталось и 116-й бригаде украинской теробороны.

Всего же за сутки в зоне ответственности группировки «Юг» непритель потерял более 365 боевиков, две боевые бронированне машины, 18 автомобилей, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое оружие М119 американского производства и 105-миллиметровое орудие L-119, поставленное Киеву из Британии.

Ранее сообщалось, что российский танк Т-90А выдержал попадания трех FPV-дронов в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.