Эксперт Апрелев рассказал, когда лучше всего снимать квартиру

Квартиры с мебелью и необходимой техникой являются самыми привлекательными вариантами для аренды. Такое мнение выразил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, такие квартиры подходят особенно в тех случаях, когда у клиентов нет своего оборудования.

«Если он не готов сам делать ремонт и учитывать это в ставке аренды, то, конечно, лучше снимать квартиру с ремонтом. Теоретически это обсуждаемая история при заключении договора аренды», - добавил он, отметив, что если арендатор готов сделать ремонт в помещении, то это может дать ему какие-то бонусы.

При этом он предостерег, что необходимо в договоре аренды с владельцем квартиры прописывать подобные нюансы касательно того же ремонта, иначе арендатор рискует потерять право аренды недвижимости.

Апрелев также отметил, что дешевле квартиру можно снять в любом районе, но все зависит от определенных сезонов.

«Если вы снимаете летом, в июне-июле, то будет самая низкая ставка в году. А в октябре-ноябре ставка будет высокой, и она никуда не денется», - рассказал эксперт в интервью «Звезде».

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