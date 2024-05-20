Вице-президент РГР Апрелев объяснил, какие квартиры сдавать выгоднее

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал «Звезде» о том, как повысить ставку на сдачу квартиры и какие квартиры сдавать выгоднее.

Апрелев сообщил, что в первую очередь важно расположение квартиры рядом с транспортным узлом. В идеальном варианте она должна быть рядом с метро и пересадками на другие виды транспорта.

По словам вице-президента РГР, однокомнатные квартиры остаются более привлекательными для сдачи. Это связано с тем, что при меньшем количестве комнат в квартире растет стоимость ставки за квадратный метр.

«Отличие в Москве между однокомнатной и двухкомнатной квартирой в одном здании и с одинаковыми параметрами может составлять всего 10 тысяч рублей. При этом разница в метраже между этими квартирами может составлять 30-40%», - рассказал Константин Апрелев.

Эксперт также поделился способами поднять ежемесячную ставку для сдачи квартиры на 10-15%. Он сообщил, что на рынке востребован современный ремонт, который повышает стоимость аренды. Наличие необходимого оборудования, такого как стиральная машина, телевизор, электрическая или электронная плита, холодильник, также дает повысить ставку. Та же ситуация с минимальным набором мебели.

При этом вице-президент РГР заявил, что понимание необходимой мебели и оборудования арендодателя и арендатора могут разниться. Он рассказал, что максимальную ставку можно получить при обсуждении с арендатором необходимых элементов в квартире.

«Если вы все это купили заранее и максимально угадали потребительские тренды, то вы получаете максимальную ставку найма за жилье», - дополнил Константин Апрелев.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, почему ипотека выгоднее аренды жилья.