Путин обозначил круг вопросов для обсуждения с Лукашенко 24 мая

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорили в неформальной обстановке в аэропорту Минска. Они обозначили круг тем, которые будут обсуждать в рамках встречи 24 мая.

Российский президент сообщил, что планирует поговорить о вопросах безопасности.

«Многое сделано нашими коллегами за последнее время при непосредственно вашем участии, при поддержке. Но мы сегодня и завтра всё это обсудим, в том числе и вопросы безопасности, которым вы уделяете постоянно большое внимание», - заявил он.

Также Путин обозначил, что на встрече будет обсуждаться вторая фаза ядерных учений. Ранее стало известно, что Белоруссия присоединится к учениям ВС РФ, планируется, что белорусские военнослужащие подключатся на втором этапе.

«Поговорим, конечно, и о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей и коллег в военной сфере, в этих мероприятиях. В общем, у нас очень большая повестка», - заключил российский лидер.

Он отметил, что был рад приехать заранее, до встречи, и поговорить с белорусским коллегой в неформальной обстановке. Путин поблагодарил Лукашенко за эту возможность.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом. Лукашенко встретил его прямо в аэропорту. В пятницу 24 мая президенты встретятся, чтобы обсудить белорусско-российские отношения.