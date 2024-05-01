Норвегия передаст Украине дополнительные 630 млн долларов

Норвегия выделит Украине в текущем году дополнительную помощь объемом в 632 доллара, большая часть средств будет направлена на поддержку в сфере обороны. Об этом объявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на пресс-конференции, посвященной помощи киевскому режиму.

Сообщается, что часть средств, предназначенная для военных целей, составляет 540 миллионов долларов. Оставшаяся сумма будет направлена на поддержку гуманитарных и гражданских программ, пишет Life.

В целом финансовая помощь Норвегии киевскому режиму в 2024 году достигнет 1,87 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский отреагировал на эту новость, выразив благодарность норвежскому правительству в социальной сети X (бывш. Twitter).

Напомним, ранее Германия опубликовала список новой военной помощи Украине, в пакет оружия и техники для Украины вошли зенитный ракетный комплекс Skynex, боевые машины пехоты Marder 1A3, мостоукладочный танк Biber и инженерная машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV, танковые тягачи М1070.