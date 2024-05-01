МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Норвегия передаст Украине дополнительные 630 млн долларов

Общая сумма норвежской помощи Киеву в текущем году достигнет 1,87 миллиарда долларов, очередной пакет будет предназначаться для военных целей, гуманитарных и гражданских программ.
Елизавета Кондрикова 2024-05-01 06:01:30
© Фото: Kay Nietfeld, dpa Glballookpress

Норвегия выделит Украине в текущем году дополнительную помощь объемом в 632 доллара, большая часть средств будет направлена на поддержку в сфере обороны. Об этом объявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере на пресс-конференции, посвященной помощи киевскому режиму.

Сообщается, что часть средств, предназначенная для военных целей, составляет 540 миллионов долларов. Оставшаяся сумма будет направлена на поддержку гуманитарных и гражданских программ, пишет Life.

В целом финансовая помощь Норвегии киевскому режиму в 2024 году достигнет 1,87 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский отреагировал на эту новость, выразив благодарность норвежскому правительству в социальной сети X (бывш. Twitter).

Напомним, ранее Германия опубликовала список новой военной помощи Украине, в пакет оружия и техники для Украины вошли зенитный ракетный комплекс Skynex, боевые машины пехоты Marder 1A3, мостоукладочный танк Biber и инженерная машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV, танковые тягачи М1070.

#Украина #норвегия #военная помощь #помощь Украине #Йонас Гар Стёре
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049