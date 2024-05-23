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Австрийская OMV сделала срочное заявление о поставках газа из России

Австрийская нефтегазовая компания опубликовала заявление о контракте с «Газпром экспортом».
Мария Зайцева 2024-05-23 09:06:08
© Фото: Karin Rollett-Vlcek, imageBROKER, Globallookpress

В Австрии нефтегазовая компания OMV опубликовала заявление, в котором предупреждает о возможности прекращения поставок газа из России из-за решения иностранного суда. Об этом сообщила сама компания в пресс-релизе.

Из сообщения следует, что иностранный суд сделал выбор в пользу поставок от крупной европейской энергетической компании.

По оценке OMV, прекращение поставок «Газпром экспорта» отразится на австрийском газовом рынке. Когда решение суда вступит в силу компания не уточняет.

Недавно стало известно о намерениях болгарской компании подать в суд на «Газпром экспорт» из-за прекращения поставок газа. «Булгаргаз» собирается получить компенсацию в размере около 40 миллионов евро.

#в стране и мире #австрия #OMV #российский газ #газпром экспорт #поставки газа из РФ
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