ВС РФ сбили 35 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку украинских боевиков совершить теракт на территории Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что киевский режим предпринял очередную попытку совершения теракта с применением РСЗО Vampire и «Ольха», а также беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Ольха, 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Белгородская область регулярно подвергается попыткам теракта со стороны украинских боевиков. Так, 22 мая в Белгородской области украинский беспилотник атаковал электричку, пострадавших при атаке нет.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.