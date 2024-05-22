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Беспилотник ВСУ атаковал электричку под Белгородом

Пострадавших нет, повреждены железнодорожные пути и контактная сеть.
Мария Зайцева 2024-05-22 11:44:41
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Утром 22 мая украинский БПЛА атаковал электропоезд в Белгородской области на участке железнодорожных путей между Белгородом и Наумовкой. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Пострадавших в результате атаки нет, повреждены железнодорожные пути и контактная сеть. Движение поездов на этом участке остановлено для устранения неисправностей. Губернатор пообещал при необходимости запустить дополнительный автобус.

Гладков также сообщил, что в Борисовском районе под Белгородом система ПВО сбила несколько воздушных целей. В результате атаки ВСУ от осколочных ранений погиб один мирный житель и пострадал мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

После отражения атаки в селе Беленькое в том же районе повреждены четыре частных домовладения, три производственные площадки, а также четыре легковых автомобиля и линия электропередачи.

Ранее, утром 22 мая, над Белгородской областью российские системы ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО «Град».

#в стране и мире #беспилотник #бпла #белгородская область #ВСУ #Вячеслав Гладков #электропоезд
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