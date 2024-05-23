При атаке ЦАХАЛ на мечеть в Газе погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли во время атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на мечеть Фатима аз-Захра в северной части города Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Телеканал передает, что, по данным его арабского отделения, число погибших выросло с 10 до 16. При этом, по данным Al Jazeera, среди погибших не менее 10 детей.

Сутками ранее стало известно о десяти погибших во время проведения рейдов ЦАХАЛ в секторе Газа. Тогда произошел взрыв бомбы в скоплении перемещенных лиц в районе Аз-Завайда лагеря беженцев Нусейрат.

Эскалация палестино-израильского конфликта, который вновь обострился 7 октября 2023 года, стала причиной гибели более 30 тысяч человек в секторе Газа и свыше 70 тысяч раненых. Со стороны Израиля погибли чуть более 1 000 человек.