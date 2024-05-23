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Ученые обнаружили способность у гусениц чувствовать электрические поля

Эта способность позволяет им чувствовать присутствие хищников и подготовиться к защите от них.
Глеб Владовский 2024-05-23 07:34:10
© Фото: Vadim Nekrasov, Russian Look, IMAGO, Jan Eifert, Globallookpress

Биологам Бристольского университета удалось выяснить, что как минимум три вида гусениц способны чувствовать и реагировать на электростатическое поле. Соответствующий доклад опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно исследованию, многие животные, в том числе хищники, излучают электрическое поле, а некоторые представители фауны как мухи, пауки и пчелы, способны улавливать его. Таким образом, гусеницы таких видов как медведица кровавая, пятнистый кистехвост и павлиний глаз могут обнаружить приближающегося хищника.

Уточняется, что изначально, для поиска ответа на вопрос о том, способны ли некоторые животные обнаруживать поля, создаваемые хищниками, ученые использовали ос, которые охотятся на гусениц. В ходе исследования выяснилось, что эти летающие насекомые генерируют электрическое поле взмахами крыльев.

Результаты показали, что гусеницы, реагируя на электростатический заряд, включали механизмы самосохранения.

Напомним, что ученые в Аргентине открыли новый вид динозавров, обитавших на Земле около 69 миллионов лет назад.

#в стране и мире #ученые #гусеницы #электрическое поле
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