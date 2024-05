Ученые обнаружили способность у гусениц чувствовать электрические поля

Биологам Бристольского университета удалось выяснить, что как минимум три вида гусениц способны чувствовать и реагировать на электростатическое поле. Соответствующий доклад опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно исследованию, многие животные, в том числе хищники, излучают электрическое поле, а некоторые представители фауны как мухи, пауки и пчелы, способны улавливать его. Таким образом, гусеницы таких видов как медведица кровавая, пятнистый кистехвост и павлиний глаз могут обнаружить приближающегося хищника.

Уточняется, что изначально, для поиска ответа на вопрос о том, способны ли некоторые животные обнаруживать поля, создаваемые хищниками, ученые использовали ос, которые охотятся на гусениц. В ходе исследования выяснилось, что эти летающие насекомые генерируют электрическое поле взмахами крыльев.

Результаты показали, что гусеницы, реагируя на электростатический заряд, включали механизмы самосохранения.

