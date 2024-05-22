В Аргентине палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров

Аргентинские палеонтологи обнаружили останки нового вида плотоядного динозавра. Об этом сообщили в национальном научном и техническом исследовательском совете CONICET.

«Специалисты CONICET сообщили об обнаружении нового плотоядного динозавра, который жил на территории современной провинции Чубут 69 миллионов лет назад. Речь идёт о семействе абелизавридов», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ученые обнаружили несколько костей черепа, практически полный набор костей позвоночника, целое бедро, несколько частей хвоста и почти целые ноги животного.

По данным палеонтологов, абелизавриды населяли древний южный суперконтинент Гондвану. Это были двуногие животные с рудиментарными передними конечностями и небольшим размером черепа.

Ранее сообщалось, что в провинции Неукен обнаружили новый вид травоядного динозавра, имевшего длинную шею и клюв.