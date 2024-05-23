Польша поставила вопрос об уничтожении ракет России над Украиной

В Польше рассматривают возможность применения своих систем противовоздушной обороны над территорией Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД страны Павла Вронского.

В Польше поставили вопрос об уничтожении российских ракет над Украиной. При этом, как отмечает дипломат, киевский режим уже обращался к властям страны с таким предложением.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», - заявил Вронский.

Представитель МИД уточнил, что Польша не имеет возможности установить свои системы ПВО вне зоны страны, поэтому их установка на Украине не рассматривается.

Ранее стало известно, что Польша потратит 2,55 миллиарда долларов на усиление сухопутной границы с Россией и Белоруссией.