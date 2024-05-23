МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Польша поставила вопрос об уничтожении ракет России над Украиной

По словам главы МИД Польши, киевский режим уже обращался к ним с данным предложением.
Мария Зайцева 2024-05-23 07:07:14
© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress

В Польше рассматривают возможность применения своих систем противовоздушной обороны над территорией Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД страны Павла Вронского.

В Польше поставили вопрос об уничтожении российских ракет над Украиной. При этом, как отмечает дипломат, киевский режим уже обращался к властям страны с таким предложением.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», - заявил Вронский.

Представитель МИД уточнил, что Польша не имеет возможности установить свои системы ПВО вне зоны страны, поэтому их установка на Украине не рассматривается.

Ранее стало известно, что Польша потратит 2,55 миллиарда долларов на усиление сухопутной границы с Россией и Белоруссией.

#Россия #в стране и мире #пво #ракеты #Украина #Польша #мид польши
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 