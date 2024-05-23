AP: Не менее пяти человек погибли в штате Айова из-за мощных торнадо

Не менее пятерых человек погибли в результате серии разрушительных торнадо, пронесшихся в американском штате Айова. Об этом сообщило издание AP со ссылкой на администрацию региона.

По данным местных властей, как минимум еще 35 местных жителей получили ранения различной степени тяжести. При этом, имена и возраст погибших в настоящий момент не разглашались.

Как сообщают в национальной метеорологической службе, по меньшей мере 21 из 26 торнадо, вызванных сильной непогодой, обрушились на Айову. Остальные были зарегистрированы в Небраске, Миссури, Оклахоме, Висконсине и Миннесоте.

Напомним, что 27 апреля несколько мощных торнадо обрушились на три американских штата: Небраска, Айова и Техас.