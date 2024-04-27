Сокрушительный торнадо прошел в Небраске, Айове и Техасе в США

По территории нескольких американских штатов прошлись мощные торнадо. В результате разгула стихии по меньшей мере пострадали три человека.

По информации телеканала CNN, атмосферный вихрь зафиксировали в штатах Небраска, Айова и Техас. Торнадо начались в пятницу, 26 апреля, в то время как в центральной части Америки усилились ливни.

«Был замечен сильный торнадо, прошедший по территории к востоку от окраин города Линкольн, штат Небраска, поднимая в воздух обломки», - привели журналисты комментарий метеоролога Чада Майерса.

Также мощный вихрь срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. При этом в железнодорожной службе рассказали о сходе с рельсов нескольких вагонов поезда неподалеку от города Уэверли в Небраске.

По предварительным прогнозам, природное явление продлится до воскресенья, 28 апреля. Его пик придется на субботу. Также торнадо может затронуть территорию от штата Мичиган до Техаса. Ожидается сильный разрушительный ветер и крупный град.