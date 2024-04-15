В Орске выплатят максимальную компенсацию жильцам небезопасных домов

В Орске максимальный размер выплат по законодательству полагается владельцам домов, непригодных для дальнейшего проживания, оценку ущерба будут проводить две комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«При расчетах будет учитываться площадь дома. Каждая проблема будет рассматриваться индивидуально. Более половины потерявших жилье - жители частного сектора», - сказал глава ведомства Александр Куренков в ходе встречи с гражданами, пострадавшими от паводка.

Глава МЧС добавил, что помощь каждому пострадавшему от наводнения будет адресной, выплата компенсаций находится под его личным контролем.

Уточняется, что в состав второй комиссии войдут представители строительной отрасли, которые будут определять, безопасно или нет жить в отдельно взятом подтопленном доме. При существовании риска здоровью и жизни подобные дома будут разрушены.

В ходе разговора пострадавшие жители поблагодарили сотрудников МЧС за работу и оперативную помощь. Куренков отметил, что сейчас спасатели ведомства находятся на самых опасных участках, и поблагодарил волонтеров за содействие.

Глава МЧС прибыл в Орск сегодня утром, вечером министр направился в Курганскую область для осуществления контроля над исполнением его поручений и работой оценочных комиссий.

На данный момент в Орске подтопленными остаются 3 725 домов, удалось эвакуировать 2 557 человек, из них 801 - дети. Уровень воды в реке Урал в окрестностях Орска достигла уровня 618 сантиметров, за ночь она снизилась на 11 сантиметров.