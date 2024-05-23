Киевский режим преследует цель столкнуть Россию и членов Североатлантического альянса, включая Соединенные Штаты в вооруженном конфликте, считает российский посол в США Анатолий Антонов.
Таким образом он прокомментировал все чаще звучащие в последнее время призывы нарастить помощь Украине и разрешить ей атаковать военные и энергетические объекты внутри России американским оружием.
«Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского. <...> Очевидно, что для Киева главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока», - ответил на вопросы журналистов посол России в Вашингтоне.
К тому же, добавил Антонов, в геометрической прогрессии растет «уровень истерической реакции на наши успехи на фронте».
«Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте», - подытожил высокопоставленный дипломат.
Одиннадцатого мая посол Антонов пояснил, с чем связано выделение нового пакета помощи Украине со стороны США. Он связал это с успехами российских войск в зоне боевых действий.
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