Киевский режим преследует цель столкнуть Россию и членов Североатлантического альянса, включая Соединенные Штаты в вооруженном конфликте, считает российский посол в США Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал все чаще звучащие в последнее время призывы нарастить помощь Украине и разрешить ей атаковать военные и энергетические объекты внутри России американским оружием.

«Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима Зеленского. <...> Очевидно, что для Киева главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока», - ответил на вопросы журналистов посол России в Вашингтоне.

К тому же, добавил Антонов, в геометрической прогрессии растет «уровень истерической реакции на наши успехи на фронте».

«Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте», - подытожил высокопоставленный дипломат.

Одиннадцатого мая посол Антонов пояснил, с чем связано выделение нового пакета помощи Украине со стороны США. Он связал это с успехами российских войск в зоне боевых действий.