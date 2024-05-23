Юрист объяснил, в чем опасность приобретения апартаментов

Столичные власти запретили строить дома с крохотными квартирами. Казалось бы, что такое 28 квадратных метров - меньше уже некуда. Однако есть люди, которые живут и в более скромных пределах.

Мария долго шла к тому, чтобы приобрести первую недвижимость в Москве. Теперь у нее своя квартира, но очень маленькая - студия всего лишь на 18 квадратных метров.

Спальное место в таких квартирах организовано на антресоли, высота невелика, поэтому высокому человеку стоять некомфортно, а вот спать вполне можно. Но резких движений лучше избегать и внезапно с кровати не вскакивать. Сама Мария считает свою жилплощадь оптимальной.

«Одному человеку очень удобно. Я думаю, что до 37-40 лет для человека, который живет один, самое комфортное место здесь. Может быть даже студент», - поделилась она.

Эта студия не самая маленькая на рынке московской недвижимости. Есть предложения по аренде и продаже квартир площадью вдвое меньше, и они пользуются спросом, так как бюджет многих не позволяет приобрести или снять жилье побольше. Однако теперь власти столицы запретили возводить дома с однокомнатными квартирами площадью менее 28 квадратных метров, а двукомнатными - менее 44.

Ограничения не распространяются на апартаменты, которые стоят дешевле, чем квартиры, но не являются жилым помещением. Их владельцы сталкиваются с целым рядом трудностей.

«Во-первых оплата за коммунальные платежи, она удивляет меня каждый месяц, потому что каждый месяц она разная, и выше, чем если бы я жила в обычной квартире. Во-вторых, так как апартаменты считаются нежилым помещением, я не могу пожаловаться на шум соседей. И последний, самый главный недостаток для меня - это то, что я не могу сделать даже временную регистрацию», - рассказала Анна Ольхова.

О других проблемах, с которыми могут столкнуться желающие приобрести апартаменты, предостерегают юристы.

«Уже на этапе приобретения вы можете стать так называемым обманутым дольщиком, когда застройщик будет банкротиться и тогда вы не попадаете под защиту тех покупателей, которые покупали квартиры. Если что-то случится с застройщиком, вы встанете только в четывертую очередь кредиторов. Апартаменты являются нежилым помещением, это нельзя признать жильем, и в случае банкротства оно будет изъято», - объяснил юрист в сфере недвижимости Герман Борисов.

Тренд на уменьшение площади жилья существует во всем мире. Так, в Париже пригодными для проживания считаются квартиры не менее 9 квадратных метров, в исторической части Венеции и Рима немало жилья по 8-12 квадратов.

В уплотнении лидирует перенаселенная Азия - Токио, Шанхай, Хошимин с крохотными коробками размером в 5-10 метров. А первенство здесь принадлежит Гонконгу: полутораметровые капсулы, прозванные «человеческими клетками», признаны ООН оскорблением человеческого достоинства. Однако спрос не остановить, и на рынок выходят новые варианты микро жилплощади.

Существуют опасения, что решение московских властей может привести к увеличению издержек строительства и последующему росту цен. Но пока, по мнению экспертов, об этом говорить рано.

«Пока конкретно с теми застройщиками, с которыми мы работаем, мы не наблюдаем эту тенденцию. Посмотрим, как будет себя рынок вести дальше, потому что это письмо пришло только на прошлой неделе и пока еще мы не видим полную реакцию, в полной мере на эти нововведения, на эти новости», - рассказала Юлия Иванова, директор департамента аналитики и консалтинга риелторской компании.

Нововведение, уставливающее минимальную границу площади квартир в Москве уже вступило в силу. Но требование не коснется объектов, прошедших экспертизу до 7 мая.

Ранее сообщалось о том, что в Москве перестанут строить маленькие квартиры. В Москомэкспертизе напомнили, что «студия» не считается видом жилых помещений согласно Жилищному кодексу РФ.