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Танкисты нанесли удары по пункту управления БПЛА ВСУ на берегу Днепра

Наши десантники уничтожили пункт временной дислокации и управления БПЛА боевиков, нанеся удары с закрытой огневой позиции.
2024-05-22 05:50:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» российских десантников с закрытой огневой позиции уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Минобороны России показало их работу.

Воздушная разведка обнаружила в полуразрушенных домах на правобережье реки пункт временной дислокации противника с личным составом и пункт управления беспилотниками. Приняли решение уничтожить его огнем из «Прорыва».

Экипаж танка, используя складки местности, быстро прибыл на огневую позицию. Десантники уничтожили цели точными выстрелами по заданным координатам. Корректировать огонь помогали расчеты БПЛА.

Выполнив задачу, танкисты быстро переместились в тыловой район для перезарядки, чтобы быть готовыми в любой момент снова выдвинуться на боевое задание.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили польский бесшумный миномет в ДНР. Также наши бойцы поразили две БМП, FH-70 и САУ «Гвоздика» украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танки #Днепр #пвм #Т-90М Прорыв #пункт управления беспилотниками
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