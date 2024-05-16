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Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на востоке Ливана

По наземным целям было выпущено 14 ракет. Есть погибшие и раненые.
Ирина Егорова 2024-05-16 03:06:55
© Фото: Taher Abu HamdanXinHua, Global Look Press

Израиль самолетами и беспилотниками нанес ракетные удары по окрестностям ливанского города Наби-Шит и военным объектам. Там находится крупный форпост шиитского вооруженного формирования, передает RT.

По наземным целям было выпущено 14 ракет. Одна из них попала в жилой дом - погибли два мирных жителя, есть пострадавшие.

В конце апреля «Хезболла» атаковала базу ВВС Израиля и соседние поселки не менее 30 снарядами из РСЗО. Там базировался центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы ВВС. Далее последовал ответный удар «Хезболлы» по северу Изралия. По информации шиитской группировки, среди израильских военных есть убитые и раненые, под обстрел попали израильские патрули в районе погранпостов. 

С начала очередной эскалации палестино-израильского конфликта Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву, отдельным районам Ливана и Сирии, а также по поселениям на Западном берегу реки Иордан.

#Самолет #беспилотник #ракеты #Израиль #Хезболла #ливан #атака
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