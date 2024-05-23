Канатная дорога свяжет Благовещенск и Хэйхэ в следующем году

Летом из Благовещенска до Хэйхэ туристов и грузы перевозят по реке Амур. В следующем году оба берега свяжет канатная дорога. Строительство идет непрерывно. На российском берегу сейчас заливают бетон на втором этаже будущего терминала. Пограничники, таможня, зона беспошлинной торговли, прогулочная зона. Общая площадь - 26 тысяч квадратных метров.

«У нас вагончики заезжают в сам терминал. Никакие погодные условия не влияют. Они заехали, тут же прошли таможенный контроль и вышли на улицу. На стороне Китая перед самим зданием находятся пилоны. Приезжают они на улицы», - рассказал руководитель строительных работ Михаил Санин.

Сейчас города прочно связывает международный автомобильный мост - речное и наземное сообщение объединили в проект «Амурский коридор». Через несколько лет в него войдет сухой порт с железнодорожной веткой. А пока на территории Амурской области развивают таможенно-логистический терминал.

«Сейчас есть возможность доставить фуру из Хэйхе до Москвы от 7 до 12 дней, и учитывая то, что груз собирается очень быстро, можем обеспечить периодичность доставки до наших клиентов», - рассказала генеральный директор логической компании Анна Гурьева.

Абсолютно новая инфраструктура. Склад открытого и закрытого типа для техники и продукции разного вида. В одном месте, в максимальной приграничной близости зоны таможенного контроля и оформления. Сейчас на территории готовят к открытию лаборатории Россельхознадзора. Уникальный терминал получил аккредитацию для хранения скоропортящейся продукции. Это позволит привлечь к импорту и многие другие регионы.

Ранее мы показывали, как в Благовещенске построили новый международный мост. Его протяженность один километр.