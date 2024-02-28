В Китай за три минуты: в Благовещенске построили новый международный мост

В Благовещенске завершили работы нулевого цикла строительства канатной дороги через Амур. Она свяжет российский город с китайским Хэйхэ. Запустят ее в следующем году, а пока устанавливают металлоконструкции и пилон будущей «канатки». Новый путь позволит туристам попасть в соседнюю страну всего за три минуты - и круглый год! Рядом с пассажирским терминалом площадью 26 тысяч квадратных метров вырастут магазины и рестораны.

На российском берегу появляются очертания будущего пассажирского терминала канатной дороги. Уже в следующем году она соединит два государства, разделенных Амуром, постоянным сообщением. Фундаменты под пилоны готовы с двух сторон. Между башнями в Благовещенске и Хэйхэ натянут стальные канаты особой прочности. По ним будут курсировать вагончики.

Сейчас идет сборка металлоконструкций. Строители не прекращают работу даже в сильный мороз. На площади в 26 тысяч квадратных метров разместятся пограничный пункт пропуска, станция и платформа - в отличие от китайского терминала посадка пассажиров будет осуществляться внутри здания. Предусмотрены и развлекательные объекты, рестораны, даже магазин беспошлинной торговли. Уникальный трансграничный объект станет единственным в мире и будет максимально безопасным. На каждой стороне предусмотрен свой механизм, обеспечивающий движение капсулы, а также мощные резервные генераторы.

«Это не только транспортное сообщение удобное, быстрое, безопасное. Это объект туристический, дополнительная точка притяжения. Каждый захочет проехать. Хотя бы один раз в жизни», - отметила первый заместитель министра Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Многие годы между приграничными городами развивается туристическое сообщение. Канатная дорога станет альтернативным путем из России в Китай. А пока в Благовещенске ждут открытия пассажирского сообщения по капитальному международному мосту.

Его протяженность один километр. Конструкция совмещает элементы вантовой системы и самонесущего пролетного строения. Интересно, что примостовая территория на российской стороне почти в 2,5 раза больше, чем на китайской из-за географических особенностей и угрозы подтопления. Чтобы обеспечить бесперебойный транспортный поток пришлось поднимать дорожное полотно на несколько метров. Пока движение организовано по временной схеме для грузового транспорта. После запуска постоянного пункта пропуска Каникурган поток автомобилей увеличится в разы.

Подробнее в сюжете Марии Герман для программы «Новости».