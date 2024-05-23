Небензя назвал угрозой миру резолюцию ГА ООН по геноциду в Сребренице

Российская Федерация видит в принятой сегодня резолюции Генеральной ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице» угрозу миру и безопасности в БиГ и регионе в целом. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации», - цитирует РИА Новости слова Небензи.

По его словам, эти инициаторы не обращают внимания на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-ые. Тогда, как сообщил Небензя, погибли 100 тысяч человек. Кровавых трагедий этой войны в отношении не только бошняков, но и сербов, и хорватов можно припомнить немало, отметил российский дипломат.

«Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда», - сказал Василий Небензя.

Немногим ранее Генассамблея ООН приняла скандальную резолюцию о «геноциде в Сребренице», которую представили Германия и Руанда. За документ проголосовало 84 страны, 19 оказались против, еще 68 государств воздержались.