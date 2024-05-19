Полиция установила, что экс-менеджер Boeing совершил самоубийство

Полиция назвала причину смерти экс-сотрудника Boeing Джона Барнетта, который ранее дал показания против компании. В результате расследования выяснилось, что он совершил самоубийство. Тело 62-летнего Барнетта было найдено 9 марта в машине на стоянке отеля. Правоохранители не нашли никаких следов борьбы в автомобиле или признаков его взлома.

«62-летний мужчина из Луизианы покончил жизнь самоубийством 9 марта. Барнетт умер от очевидного огнестрельного ранения в голову, нанесенного ему самим», - сообщает журнал People со ссылкой на полицию.

На переднем кресле автомобиля находилась записка, в которой говорилось, что он переживает период серьезных личных переживаний.

Мужчина проработал в компании более 30 лет и был ответственным за производственные стандарты компании, критикой которых он и прославился. Как сообщила британская корпорация Би-би-си, за несколько дней до своей кончины 62-летний Барнетт давал показания по иску осведомителя против Boeing.

Сообщается, что мужчина занимал пост менеджера по качеству на заводе в Норт-Чарльстоне. В 2019 году сотрудник корпорации рассказал британскому СМИ, что находящиеся под давлением рабочие намеренно использовали некачественные детали при сборке самолета на производственной линии. Барнетт заявлял об обнаруженных им серьезных проблемах с кислородными системами. По его мнению, это может означать, что каждая четвертая дыхательная маска не сработает в случае ЧП.

Также экс-сотрудник выражал беспокойство, что стремление ускорить сборку нового самолета отразится на его качестве и, как следствие, на его безопасности. Эти заявления корпорация Boeing отрицала.