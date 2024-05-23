Володин поинтересовался судьбой уехавшего в Израиль Анатолия Чубайса

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался судьбой уехавшего из России бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в контексте защищенности бизнеса в стране.

Политик заявил, что уехавшие из России сейчас «спускаются на землю» и понимают, где бизнес на самом деле защищен. Он уверен, что те, «кто решил сбежать», все заработали в России.

«Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России», - цитирует Володина РБК.

По словам Володина, оставшиеся в стране добропорядочные бизнесмены сегодня гораздо более защищены, чем те, кто «говорит о незащищенности», кто «вынужден работать и водителями, и уборщицами, и кухарками».

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил о непонимании, зачем Анатолий Чубайс «удрал» из страны. Глава государства добавил, что бывший руководитель «Роснано» даже перешел на нелегальное положение в Израиле.