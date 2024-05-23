На ЗАЭС восстановлено подключение к основной электросети

На Запорожской атомной электростанции восстановлено подключение к основной высоковольтной электросети. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

«На настоящий момент энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная-1"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная линия была введена в работу в 16.49.

Напомним, что ранее днем произошло отключение ЗАЭС от основной линии электропередачи. Станция питалась от резервной линии, угроз нарушения безопасности не выявлено. По данным МАГАТЭ, причиной отключения послужило короткое замыкание.