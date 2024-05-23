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В городе Моспино в ДНР при обстреле ATACMS повреждены более 20 домов

На месте обстрела обнаружены фрагменты снаряда, предположительно ракеты ATACMS.
Анастасия Бобылева 2024-05-23 02:00:25
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

В жилом секторе города Моспино в ДНР в результате обстрела ВСУ оказались повреждены более 20 домов. Предположительно атаку совершили с применением ATACMS, как сообщил представитель Следственного комитета РФ.

«Повреждения получили не менее 20 жилых домов в жилом массиве района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS», - заявил он РИА Новости.

Он уточнил, что эти осколки отправят на экспертизу, чтобы выяснить, какой именно снаряд применили боевики. Как рассказали местные жители, во время обстрела послышался треск. Выбежав на улицы, люди увидели горящие дома и воронки от снарядов, об этом также пишет РИА Новости.

Ранее в Лисичанске при обстреле ВСУ погибли двое мирных жителей. Еще четыре человека пострадали.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #ATACMS #Обстрел
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