Двое мирных жителей погибли в Лисичанске после обстрела ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела украинской армией жилых многоэтажек в городе Лисичанск Луганской Народной Республики, об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей», - указано в сообщении главы Луганской Народной Республики.

Известно о четверых пострадавших после обстрела армией Украины. Леонид Пасечник сообщил, что мирные жители доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы разрушенных домов. На месте происшествия работает Следственный Комитет РФ.

Ранее сообщалось, что две многоэтажки в Лисичанске получили повреждения после атаки ВСУ, предположительно, американскими ракетами HIMARS.