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Двое мирных жителей погибли в Лисичанске после обстрела ВСУ

ВСУ атаковали жилые дома в Лисичанске Луганской Народной Республики.
Услада Дубинина 2024-05-22 21:17:16
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Два человека погибли в результате обстрела украинской армией жилых многоэтажек в городе Лисичанск Луганской Народной Республики, об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей», - указано в сообщении главы Луганской Народной Республики.

Известно о четверых пострадавших после обстрела армией Украины. Леонид Пасечник сообщил, что мирные жители доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы разрушенных домов. На месте происшествия работает Следственный Комитет РФ.

Ранее сообщалось, что две многоэтажки в Лисичанске получили повреждения после атаки ВСУ, предположительно, американскими ракетами HIMARS.

#в стране и мире #ВСУ #ЛНР #атака #мирные жители #Лисичанск
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