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Вице-спикер парламента Словакии назвал стрелка в Фицо проукраинским

Блага заявил, что дезинформацию распространяют либеральные СМИ Америки, а не российские.
Мария Зайцева 2024-05-23 14:37:28
© Фото: News Agency of the Slovak Republ, XinHua, Globallookpress

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага назвал 71-летнего Юрия Цинтулу, который ранее совершил покушение на премьера республики Роберта Фицо, «проукраинским». Об этом он заявил в своем официальном Telegram-канале.

Вице-спикер привел несколько доказательств своей позиции, включая факт того, что на акции протеста перед заседанием правительства Цинтула выкрикнул: «Да здравствует Украина!» - и оскорбил правительство.

Блага также высказался, что дезинформацию о покушении на премьера распространяют не российские, а американские СМИ. Он заявил, что СМИ США пытаются скрыть факт того, что Цинтула - «фанатик из их собственного лагеря, проукраинский, антитрамповский».

Ранее, 22 мая, в Службе внешней разведки России заявили, что, по их данным, госорганы США хотят подключиться к расследованию дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, для того чтобы направить следствие в «нужное русло».

#в стране и мире #Украина #сша #покушение #Роберт Фицо #словакия #вице-спикер #Любош Блага
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