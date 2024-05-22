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СВР России: США хотят повлиять на расследование покушения на Фицо

В СВР заявили об открытом политическом терроре глобалистских тоталитарно-либеральных элит.
Мария Зайцева 2024-05-22 10:39:44
© Фото: Wang Lili, XinHua, Globallookpress

В Службе внешней разведки России заявили, что, по их данным, госорганы США хотят подключиться к расследованию дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, для того чтобы направить следствие в «нужное русло». Об этом сообщает пресс-бюро СВР РФ.

Из пресс-релиза следует, что «глобалистские тоталитарно-либеральные элиты» перешли к открытому политическому террору против оппонентов из-за невозможности сохранить гегемонию «цивилизованными методами».

В СВР сравнили теракт с Фицо и убийства Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые также шли «против всех».

В службе дополнили, что расследование преступления продолжается, и в связи с этим Запад пытается навязать версию о «преступнике-одиночке», который был недоволен «снижением уровня демократии» в стране.

Пятнадцатого мая стало известно о покушении на премьера Словакии Фицо, в которого несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.

#в стране и мире #сша #расследование #покушение #СВР РФ #Роберт Фицо
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