В Службе внешней разведки России заявили, что, по их данным, госорганы США хотят подключиться к расследованию дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, для того чтобы направить следствие в «нужное русло». Об этом сообщает пресс-бюро СВР РФ.

Из пресс-релиза следует, что «глобалистские тоталитарно-либеральные элиты» перешли к открытому политическому террору против оппонентов из-за невозможности сохранить гегемонию «цивилизованными методами».

В СВР сравнили теракт с Фицо и убийства Мартина Лютера Кинга и Улофа Пальме, которые также шли «против всех».

В службе дополнили, что расследование преступления продолжается, и в связи с этим Запад пытается навязать версию о «преступнике-одиночке», который был недоволен «снижением уровня демократии» в стране.

Пятнадцатого мая стало известно о покушении на премьера Словакии Фицо, в которого несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.