Уголовное дело о незаконной миграции возбудили после пожара в доме под Истрой

Уголовное дело о незаконной миграции завели после пожара в хостеле в подмосковной Истре, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает Telegram-канал подмосковной прокуратуры.

Согласно сообщению ведомства, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который впоследствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории РФ.

Ранее стало известно, что 23 мая в частном трехэтажном доме, расположенном в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истры, произошло возгорание на площади 80 квадратных метров. Причины пожара не установлены. По данным МЧС, здание не было газифицировано, однако соседи жаловались на повышенную нагрузку электросети и скопления мусора.

В ходе ликвидации пожара обнаружены тела восьми человек. Один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.