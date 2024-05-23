Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 14.00 по столичному времени. В ходе атаки, которую удалось пресечь, противник применил дрон самолетного типа.

Ранее ведомство отчиталось о работе ПВО в Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Были сбиты 35 реактивных снарядов, выпущенных противником с помощью РСЗО «Ольха» и Vampire, а также три украинских БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.