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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресечена около 14.00.
2024-05-23 14:28:22
© Фото: РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Киев попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 14.00 по столичному времени. В ходе атаки, которую удалось пресечь, противник применил дрон самолетного типа.

Ранее ведомство отчиталось о работе ПВО в Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Были сбиты 35 реактивных снарядов, выпущенных противником с помощью РСЗО «Ольха» и Vampire, а также три украинских БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пво #беспилотник #Татарстан #МО РФ
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