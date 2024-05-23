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Король Бахрейна назвал день встречи с Путиным одним из счастливейших в жизни

Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил российского лидера за оказанный прием.
Алексей Курильченко 2024-05-23 13:26:50
© Фото: ТРК «Звезда»

Переговоры в узком формате президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой стартовали в Кремле с благодарности.

«Я считаю, что этот день один из самых счастливых в моей жизни. Я встречаюсь в этот день с вами. Большое вам спасибо за приглашение, за радушный прием», - сказал король Бахрейна на встрече с лидером РФ.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, король Бахрейна прибыл с официальным визитом в Москву 22 мая. Владимир Путин пригласил лидера посетить Москву в ходе телефонного разговора, который состоялся 30 сентября 2022 года.

#Кремль #Владимир Путин #Король Бахрейна #Хамад Бен Иса Аль Халифа
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