Король Бахрейна прибыл с визитом в Россию

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию с официальным визитом для участия в переговорах. В аэропорту лидера Бахрейна встретили заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и почетный караул московского территориального гарнизона.

Встреча короля Бахрейна и Владимира Путина пройдет 23 мая. Лидеры стран планируют обсудить двустороннее сотрудничество Бахрейна и России, международную и региональную повестку, а также итоги 33-го саммита Лиги арабских государств. На встрече Хамад бен Иса Аль Халифа и Владимир Путин подпишут соответствующие документы.

Монарх прибыл в столицу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Россия играет конструктивную роль в поддержании международного мира.