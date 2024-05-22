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Король Бахрейна прибыл с визитом в Россию

Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел в Москву по приглашению Владимира Путина.
Услада Дубинина 2024-05-22 20:47:41
© Фото: ТРК «Звезда»

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию с официальным визитом для участия в переговорах. В аэропорту лидера Бахрейна встретили заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и почетный караул московского территориального гарнизона. 

Встреча короля Бахрейна и Владимира Путина пройдет 23 мая. Лидеры стран планируют обсудить двустороннее сотрудничество Бахрейна и России, международную и региональную повестку, а также итоги 33-го саммита Лиги арабских государств. На встрече Хамад бен Иса Аль Халифа и Владимир Путин подпишут соответствующие документы.

Монарх прибыл в столицу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Хамад бен Иса Аль Халифа заявил, что Россия играет конструктивную роль в поддержании международного мира.

#в стране и мире #Владимир Путин #Визит #Сотрудничество с РФ #Король Бахрейна
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