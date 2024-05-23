ВС РФ взяли под контроль небо над Волчанском в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль небо над городом Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. Также он отметил, что российские войска заняли центр этого города.

Операция по созданию буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей в самом разгаре. Наши военные подошли вплотную к Липцам, пройдя Стрелечную и другие населенные пункты на пути. По предварительной информации, ВСУ уже потеряли контроль над центром Волчанска. Это основные направления ударов группировки «Север» и те населенные пункты Харьковской области, которые стали форпостами атакующих Белгородчину ВСУ.

Два основных направления ударов группировки «Север» в сторону Липцов и Волчанска прошли через населенные пункты, откуда ВСУ били по Белгородской области. Элитным подразделениям противника, специально переброшенным для удержания местности, ничего не остается, кроме как перемещаться на «более выгодные позиции», то есть отступать.

«Неделю назад буквально рота вроде как штурмовиков пришла. Но они очень быстро ушли. Ну, опять же для защиты города - это ни о чем. У нас работают профессиональные штурмовики, профессиональные закрепы, танчики. Не оставляем шансов противнику», - рассказал разведчик с позывным Рипер, который ежедневно видит Волчанск с неба и в задачи которого входит и корректировка артиллерии группировки «Север», и корректировка ее ударных БПЛА.

Наблюдательные пункты корректировщиков артиллерии являются основными целями наших операторов. Некоторые из них имеют довольно серьезные укрепления. И тут на помощь приходят кумулятивные снаряды, которые «выжигают» огненным лучом «глаза» противника, то есть уничтожают цели.

«При столкновении с препятствием накольник накалывает взрывчатое вещество, которое взрывается сзади коммуникативной воронки, которая формируется и которая за счет давления пробивает препятствие. Огненная струя проникает в помещение и выжигает определенный участок», - рассказал про принцип действия работы боеприпаса военнослужащий с позывным Боба.

Задача операции по созданию буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей - отодвинуть ВСУ настолько, чтобы они не могли наносить удары по приграничным российским областям.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.