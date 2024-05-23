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В ЕС планируют запретить экспорт люксовых автомобилей в Белоруссию

Таким образом они хотят не допустить возможности их получения Россией.
Глеб Владовский 2024-05-23 13:00:28
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Власти Евросоюза готовятся ужесточить санкции против Белоруссии, запретив импорт автомобилей класса люкс, передает газета Financial Times со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, оказавшемуся в распоряжении у издания, ограничения также коснутся технологий и товаров, которые могут быть использованы в военных целях, а также сжиженного природного газа.

«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях», - приводит слова издания телеканал RT.

Отмечается, что европейские эксперты подозревают, что белорусские компании поставляют в Россию новейшие западные автомобили.

В связи с этим Брюссель планирует ограничить импорт алмазов из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ЕС ужесточил ввоз домашних животных из России и Белоруссии.

#в стране и мире #белоруссия #ЕС #санкции ЕС
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