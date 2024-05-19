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ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из РФ и Белорусии

С 16 сентября 2024 года необходимо будет проводить тест на антитела к бешенству в специальных лабораториях.
Ирина Егорова 2024-05-19 01:42:49
© Фото: IMAGOGabriel Silva, Global Look Press

Евросоюз ужесточил правила ввоза домашних животных в Евросоюз с территории России и Белоруссии. Они вступят в силу с 16 сентября 2024 года.

Для «животных-путешественников» теперь необходимо иметь тест на антитела к бешенству, проведенный в аккредитованной лаборатории. Список таких организаций представлен на сайте Евросоюза. 

«Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белорусии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству», - отметила главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

В настоящее время для ввоза животных в страны ЕС достаточно отметки подкожным микрочипом или татуировкой и прививки от бешенства.

С 16 сентября у хозяина должны быть результаты серологического исследования на антитела к бешенству. Также озвучены требования к тесту - проба должна быть сделана минимум через 30 дней после вакцинации от бешенства и не менее чем за 3 месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Правила перевозки животных также изменились в российских поездках, после трагического случая с котом Твиксом. Так, владельцы будут обязаны обеспечить питомцев кормом с запасом на два дня, емкостями для достаточного количества воды, а также подстилкой. Ветеринарно-санитарный контроль будет осуществляться при погрузке и выгрузке животного. Проводники со своей стороны должны обеспечить и запас воды, и уборку пространства во время стоянок поездов.

#Россия #белоруссия #евросоюз #Животные #Прививка #перевозка #бешенство
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