Психолог Морозова рассказала, как снизить стресс в период экзаменов

Полностью избавиться от стресса перед итоговыми экзаменами невозможно, необходимо быть готовым к нему и знать, как с ним справиться, к примеру, дышать «по квадрату» и периодически задерживать дыхание, рассказала в беседе со «Звездой» детский и семейный психолог, психотерапевт Светлана Морозова.

«Можно, например, когда вы вошли в кабинет и понимаете, что начинаете тревожиться, дать себе такое задание... посчитать все красные предметы или посчитать, сколько там круглых предметов», - добавила эксперт.

Отдельно специалист предложила почувствовать, где у ребенка нога, палец, сконцентрироваться на своих ощущениях в теле, переключить мозг и тем самым «вернуть себе себя».

При этом родителям тоже важно уметь правильно поддерживать школьников в период экзаменов, в особенности при каких-либо неудачах. Так, например, школьнику важно дать «прожить» ситуацию, когда что-то не получается, поплакать и погоревать. Ребенку в такие минуты нужно выговориться и принять, что неудачи случаются.

«Говорить не оценивающе, а сочувственно с человеком, с ребенком», - посоветовала психолог.

Главное, не затыкать ребенка, не говорить, что «ничего не случилось» или «нет ничего страшного». Отдельно важно не утопать в социальном стыде, волнуясь о том, что скажут соседи из-за низких баллов, добавила специалист.

Напомним, в этом году у детей впервые появится возможность пересдать один из предметов 4 и 5 июля, новое расписание было утверждено Министерством просвещения в конце апреля.