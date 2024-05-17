МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Психолог Морозова рассказала, как снизить стресс в период экзаменов

В моменты неудач ребенку важно дать выговориться, поплакать, если ему необходимо, помочь принять, что неудачи случаются.
Елизавета Кондрикова 2024-05-17 08:21:23
© Фото: Silas Stein, dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Полностью избавиться от стресса перед итоговыми экзаменами невозможно, необходимо быть готовым к нему и знать, как с ним справиться, к примеру, дышать «по квадрату» и периодически задерживать дыхание, рассказала в беседе со «Звездой» детский и семейный психолог, психотерапевт Светлана Морозова.

«Можно, например, когда вы вошли в кабинет и понимаете, что начинаете тревожиться, дать себе такое задание... посчитать все красные предметы или посчитать, сколько там круглых предметов», - добавила эксперт.

Отдельно специалист предложила почувствовать, где у ребенка нога, палец, сконцентрироваться на своих ощущениях в теле, переключить мозг и тем самым «вернуть себе себя».

При этом родителям тоже важно уметь правильно поддерживать школьников в период экзаменов, в особенности при каких-либо неудачах. Так, например, школьнику важно дать «прожить» ситуацию, когда что-то не получается, поплакать и погоревать. Ребенку в такие минуты нужно выговориться и принять, что неудачи случаются.

«Говорить не оценивающе, а сочувственно с человеком, с ребенком», - посоветовала психолог.

Главное, не затыкать ребенка, не говорить, что «ничего не случилось» или «нет ничего страшного». Отдельно важно не утопать в социальном стыде, волнуясь о том, что скажут соседи из-за низких баллов, добавила специалист.

Напомним, в этом году у детей впервые появится возможность пересдать один из предметов 4 и 5 июля, новое расписание было утверждено Министерством просвещения в конце апреля.

#школа #ЕГЭ #стресс #Школьники #экзамены #наш эксклюзив #родители
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 