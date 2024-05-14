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Польские бойцы теробороны потеряли винтовку во время учений

Владимир Рубанов 2024-05-14 04:17:38
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com

Польские бойцы теробороны потеряли снайперскую винтовку BOR во время «интенсивных дневных и ночных учений» в городе Тчеве. Об этом сообщил телеканал RMF24 со ссылкой на заявление командования Сил территориальной обороны.

«С момента обнаружения исчезновения военнослужащие 7-й бригады Сил территориальной обороны приняли активное участие в поисках пропавшего оружия. Расследование по данному делу ведет военная полиция совместно со Службой военной контрразведки», - говорится в заявлении.

Оружие пропало во время ежемесячной ротационной тренировки бойцов этой бригады. Учения начались в субботу и продолжались до полудня воскресенья. Лишь вернувшись в часть, солдаты обнаружили пропажу винтовки. Тогда военные вернулись на полигон и начали ее искать, но пока не нашли.

Первые допросы военная полиция провела ночью. Не исключается, что винтовку похитили умышленно, пишет Life.

Эта винтовка калибра 7,62 мм польского производства используется для стрельбы на дистанции до 800 метров. Она имеет длину меньше метра и весит больше 6 килограммов.

#учения #снайперская винтовка #Польша #Военная полиция #территориальная оборона
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