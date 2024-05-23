Двоих нижегородцев задержали за подготовку диверсий на ж/д по заказу СБУ

Правоохранительные органы задержали двоих жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге по поручению украинских спецслужб. Об этом сообщает УФСБ региона.

Обвиняемые согласились выполнять диверсионно-террористическую деятельность за обещанное денежное вознаграждение.

Для подготовки к преступлению подозреваемые исследовали объекты транспортной инфраструктуры, купили и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства. Они были изъяты во время обысков на месте жительства нижегородцев.

УФСБ опубликовали видео, где один из задержанных рассказал, что вместе с напарником искал работу. Затем с ним в мессенджере Telegram связался мужчина и предложил «устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов - поездов и цистерн».

На нижегородцев завели уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ, им грозит лишение свободы до 20 лет.

Ранее в Крыму задержали россиянку, которая планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге.