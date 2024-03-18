В Крыму задержали россиянку, которая планировала поджечь релейный шкаф на ж/д

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянку 1999 года рождения, которая по указанию украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму, чтобы помешать военным перевозкам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

У задержанной изъяли самодельные зажигательные смеси и средства связи, в которых содержится переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления.

В ведомстве сообщили, что в отношении гражданки России было заведено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), в настоящее время следствие выясняет причастность задержанной к государственной измене.

Ранее были опубликованы кадры задержания россиянина, который был завербован ГУР Украины для совершения терактов на Транссибирской магистрали в Свердловской области. Задержанный рассказал, как сотрудник украинских спецслужб вывез его в Киев для прохождения инструктажа по совершению диверсий. Там его обучили самостоятельно создавать «костыль» для опрокидывания ж/д составов. После этого он через Молдавию и Турцию прилетел в Салехард, а оттуда отправился выполнять задание.