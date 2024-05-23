Экипажи Су-34 угостили ФАБами засевшую в опорниках пехоту врага

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков уничтожили вражескую пехоту и опорные пункты в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что летчики использовали авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции - УМПК. Они позволяют наносить точные удары с безопасного расстояния, не опасаясь большинства средств ПВО противника.

Об уничтожении целей доложила разведка. Получив это подтверждение, экипажи истребителей-бомбардировщиков вернулись на аэродром.

«Перед вылетом, тщательно осматриваем воздушное судно, проверяем авиационные средства поражения», - поделился подробностями боевой работы летчик самолета Су-34 Владимир.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи Су-34 громят скопления живой силы врага, его опорные пункты и иные военные объекты в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 с кабрирования ударили ракетами по спецтехнике ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.