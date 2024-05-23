МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи Су-34 угостили ФАБами засевшую в опорниках пехоту врага

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Фугасные авиабомбы были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-05-23 12:04:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков уничтожили вражескую пехоту и опорные пункты в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщило Минобороны России. 

Уточняется, что летчики использовали авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции - УМПК. Они позволяют наносить точные удары с безопасного расстояния, не опасаясь большинства средств ПВО противника. 

Об уничтожении целей доложила разведка. Получив это подтверждение, экипажи истребителей-бомбардировщиков вернулись на аэродром. 

«Перед вылетом, тщательно осматриваем воздушное судно, проверяем авиационные средства поражения», - поделился подробностями боевой работы летчик самолета Су-34 Владимир.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи Су-34 громят скопления живой силы врага, его опорные пункты и иные военные объекты в ежедневном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 с кабрирования ударили ракетами по спецтехнике ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #СВО #группировка войск «Восток»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 