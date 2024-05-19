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Су-25 с кабрирования ударили ракетами по спецтехнике ВСУ

Экипажи штурмовой авиации атаковали живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2024-05-19 05:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетный удар с кабрирования по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Видео боевой работы экипажей предоставило Минобороны России.

Экипажи штурмовой авиации атаковали неуправляемыми авиационными ракетами замаскированную технику и живую силу противника.

«Выполнили взлет парой, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с установленными параметрами», - рассказал летчик Су-25 Даниил.

После того как ракеты ушли к целям, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авиационный наводчик сообщил, что цели поражены. Штурмовики уничтожили спецтехнику и живую силу противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вкс россии #Минобороны России #Су-25 #ВСУ #ракетный удар #спецтехника #неуправляемые ракеты #группировка войск «Центр»
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