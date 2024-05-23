В России могут ввести выплаты женщинам за рождение детей до 25 лет

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 23 мая внесут в Государственную думу законопроект по выплатам женщинам единовременного пособия за каждого рожденного до 25 лет ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, который попал в распоряжение агентства.

Сумма выплат планируется в размере 200 тысяч рублей и будет выплачиваться за каждого ребенка, рожденного до 25 лет, вне зависимости от материального положения матери.

Создатели законопроекта отметили, что последние 10 лет в России наблюдается снижение рождаемости, которое может привести к «демографической катастрофе». По данным из документа, средний возраст женщин при рождении первого ребенка приближается к 30 годам. В связи с этим сокращается количество женщин репродуктивного возраста.

Депутаты отметили, что стремление женщин быть финансово независимыми связано с их неудовлетворительным материальным положением и жилищными условиями. Для исправления этого они прилагают усилия для получения большей заработной платы, для которой нужен опыт работы.

Авторы законопроекта предлагают ввести его с 1 января 2025 года.

Ранее, 12 мая, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста.