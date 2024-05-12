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Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

По словам Голиковой, тенденция будет сохраняться еще долгое время.
Мария Зайцева 2024-05-12 15:24:23
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Число женщин репродуктивного возраста существенно снизилось и эта тенденция будет сохраняться еще долгое время. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По словам Голиковой, возраста 20-29 лет прирастать после 2028 года. Она отметила важность создания мер поддержки семей, направленных на изменение существующих в настоящее время репродуктивных установок.

Кандидат добавила, что женщины решают родить своего первого ребенка в гораздо позднем возрасте. Голикова напомнила, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднятия коэффициента  рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.

Татьяна Голикова отметила, что суммарный коэффициент рождаемости за 2023 год составляет  1,41, тогда же удалось остановить тенденцию со снижением коэффициента по первым детям.

Ранее Путин отметил успехи Санкт-Петербурга в увеличении количества многодетных семей.

#в стране и мире #дети #семья #татьяна голикова #рождаемость #репродукция
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