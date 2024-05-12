Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста в РФ

Число женщин репродуктивного возраста существенно снизилось и эта тенденция будет сохраняться еще долгое время. Об этом заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По словам Голиковой, возраста 20-29 лет прирастать после 2028 года. Она отметила важность создания мер поддержки семей, направленных на изменение существующих в настоящее время репродуктивных установок.

Кандидат добавила, что женщины решают родить своего первого ребенка в гораздо позднем возрасте. Голикова напомнила, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости поднятия коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году.

Татьяна Голикова отметила, что суммарный коэффициент рождаемости за 2023 год составляет 1,41, тогда же удалось остановить тенденцию со снижением коэффициента по первым детям.

Ранее Путин отметил успехи Санкт-Петербурга в увеличении количества многодетных семей.