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Минэкономики Японии запретило экспорт в Россию 164 видов товаров

Новые ограничения в отношении России вступают в силу 17 апреля.
Ян Брацкий 2024-04-05 06:49:11
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Японские власти запретили экспорт в Россию дополнительно 164 категорий товаров, сообщает Минэкономики, торговли и промышленности.

Запрет касается поставок моторного масла, литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, плавучих кранов, буровых платформ, яхт, прогулочных катеров и прочего. Запрет вступает в силу 17 апреля.

Ранее стало известно о введении Токио санкций в отношении 12 россиян и 36 юридических лиц нашей страны. Под ограничения попали уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, ее коллеги из Ростовской области и Чеченской Республики. Кроме того, под санкциями оказались председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс и многие другие.

#Россия #Япония #санкции #экспорт
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