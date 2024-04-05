Минэкономики Японии запретило экспорт в Россию 164 видов товаров

Японские власти запретили экспорт в Россию дополнительно 164 категорий товаров, сообщает Минэкономики, торговли и промышленности.

Запрет касается поставок моторного масла, литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, плавучих кранов, буровых платформ, яхт, прогулочных катеров и прочего. Запрет вступает в силу 17 апреля.

Ранее стало известно о введении Токио санкций в отношении 12 россиян и 36 юридических лиц нашей страны. Под ограничения попали уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, ее коллеги из Ростовской области и Чеченской Республики. Кроме того, под санкциями оказались председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс и многие другие.