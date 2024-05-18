В Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm

Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области четыре управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer и две противорадиолокационные ракеты Harm, сообщили в Минобороны России. Это произошло в субботу 18 мая c 12.20 до 12.30 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО пресекли новую попытку ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории России c применением западного вооружения, говорится в сообщении.

Накануне вечером средства ПВО сбили в Белгородской области 14 снарядов РСЗО Vampire.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.