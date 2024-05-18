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В Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm

Дежурные средства ПВО пресекли новую попытку ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории России c применением западного вооружения.
2024-05-18 15:07:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области четыре управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer и две противорадиолокационные ракеты Harm, сообщили в Минобороны России. Это произошло в субботу 18 мая c 12.20 до 12.30 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО пресекли новую попытку ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории России c применением западного вооружения, говорится в сообщении.

Накануне вечером средства ПВО сбили в Белгородской области 14 снарядов РСЗО Vampire.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Франция #Минобороны России #пво #сша #белгородская область #AGM-88 HARM #хаммер
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