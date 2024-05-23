Обыски по делу о коррупции прошли в антикоррупционном бюро Украины

На Украине правоохранительные органы устроили обыски по делу о коррупции. Они проходят в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Как сообщает RT со ссылкой на местное украинское издание, обыски осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура страны.

«САП и полиция проводят обыски в НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительного "большого строительства"», - пояснили журналисты.

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины следит за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Четвертого мая замминистра обороны Украины Юрий Джигир рассказал о выявленных экспертами специфических коррупционных рисках в военном ведомстве. Он указал, что введен «двухэтапный механизм» закупок в интересах украинского МО. В частности, запущен дополнительный контроль и проверка качества, в то время, как две госкомпании осуществляют надзор за покупками, снижая потенциальные риски.

При этом, по словам Джигира, ведомство начало участвовать в программах НАТО по оказанию помощи странам в продвижении военных реформ.