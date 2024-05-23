МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Обыски по делу о коррупции прошли в антикоррупционном бюро Украины

В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) проводит обыски ответственная за соблюдение законодательства при проведении досудебного расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Марина Крижановская 2024-05-23 00:03:53
© Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency Globallookpress

На Украине правоохранительные органы устроили обыски по делу о коррупции. Они проходят в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Как сообщает RT со ссылкой на местное украинское издание, обыски осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура страны.

«САП и полиция проводят обыски в НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительного "большого строительства"», - пояснили журналисты.

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины следит за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Четвертого мая замминистра обороны Украины Юрий Джигир рассказал о выявленных экспертами специфических коррупционных рисках в военном ведомстве. Он указал, что введен «двухэтапный механизм» закупок в интересах украинского МО. В частности, запущен дополнительный контроль и проверка качества, в то время, как две госкомпании осуществляют надзор за покупками, снижая потенциальные риски.

При этом, по словам Джигира, ведомство начало участвовать в программах НАТО по оказанию помощи странам в продвижении военных реформ.

#в стране и мире #Украина #коррупция #обыски #дело о коррупции #Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) #антикоррупционная прокуратура
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 