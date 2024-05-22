Франция и Италия время от времени делают заявления о том, что готовы вести диалог с Россией, но пока это выглядит скорее как обыкновенная риторика. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«Однако пока все это остается не более чем риторикой, за которой нет конкретных шагов. Порой они просто пытаются подобным образом смягчить или заретушировать собственные радикальные высказывания», - цитирует агентство слова дипломата.

Студенников также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в недавнем интервью изданию Xinhua заявил, что западные покровители киевского режима не готовы к равноправному диалогу.

Российский лидер также подчеркнул, что важны также и надежные гарантии безопасности для всех сторон конфликта.